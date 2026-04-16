هدنة تنتظر التمديد تحرك باكستاني وأمريكا تصعد لهجتها

خلال الساعات الماضية، دخلت الحرب الأمريكية الإيرانية واحدة من أكثر مراحلها حساسية منذ اندلاعها، بعدما ثبّتت واشنطن حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، في مقابل تصاعد مؤشرات سياسية توحي بإمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات خلال اليومين المقبلين، إذ وصل وفد باكستاني إلى إيران أمس ، لإيصال رسائل خاصة ، والتحرك لتمديد المهلة لإسبوعين قادمين. وبين مشهد عسكري يتسم بإحكام الطوق على حركة السفن، ورسائل دبلوماسية متسارعة عبر قنوات خلفية، تقف المنطقة أمام لحظة فارقة قد تعيد رسم ملامح الصراع في الخليج. التطورات الأخيرة لم تقتصر على الميدان، بل امتدت إلى أسواق الطاقة العالمية، مع استمرار القلق من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، ما يجعل الساعات المقبلة حاسمة بين سيناريو الانفراج السياسي أو اتساع دائرة المواجهة. الحصار البحري

في التطور الأبرز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية أصبح مطبقًا بالكامل، مؤكدة أن أيًا من السفن المتجهة من أو إلى الموانئ الإيرانية لم يتمكن من تجاوز الطوق منذ بدء التنفيذ. وأظهرت المعطيات أن عددًا من السفن التجارية أُجبر على تغيير مساره والعودة، في أول اختبار عملي لجدية القرار الأمريكي.

ويشير هذا التطور إلى انتقال واشنطن من سياسة الردع والضربات المحدودة إلى استراتيجية الخنق البحري المباشر، في محاولة لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على طهران. ويشمل الانتشار الأمريكي حضورًا عسكريًا مكثفًا مدعومًا بقطع بحرية وطائرات استطلاع واعتراض، بما يعكس رغبة واضحة في فرض واقع ميداني جديد داخل واحد من أكثر الممرات المائية حساسية في العالم. حراك دبلوماسي

على الضفة السياسية، برزت خلال الساعات الأخيرة مؤشرات على حراك دبلوماسي متسارع، مع حديث عن احتمال عقد جولة ثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران خلال اليومين المقبلين، وسط وساطات إقليمية ودولية تهدف إلى منع انزلاق الأزمة نحو مواجهة أوسع.

هذا المسار يعكس ازدواجية الموقف الأمريكي؛ فبينما تُشدد واشنطن قبضتها العسكرية في هرمز، فإنها تبقي نافذة الحل السياسي مفتوحة، ما يوحي بأن الحصار يُستخدم كورقة تفاوضية لفرض شروط أكثر صرامة على إيران، خصوصًا في ملف تخصيب اليورانيوم وحرية الملاحة.

لهجة سياسية

في المقابل، رفعت طهران من لهجتها السياسية خلال الساعات الماضية، ووصفت الحصار بأنه انتهاك خطير للسيادة، مع تلويح واضح بإمكانية الرد على أهداف في المنطقة إذا استمر الضغط البحري. وتشير التقديرات إلى أن إيران قد تلجأ إلى استخدام أوراقها الإقليمية، سواء عبر حلفائها أو عبر تهديد الممرات البحرية الأخرى، في حال شعرت بأن الحصار يتجه إلى شل صادراتها بالكامل.

ويزيد هذا التصعيد اللفظي من المخاوف الإقليمية، خصوصًا في ظل هشاشة الهدنة الحالية، ما يجعل أي خطأ ميداني قادرًا على إشعال جولة جديدة من المواجهة المباشرة.

مراقبة التطورات

اقتصاديًا، واصلت الأسواق العالمية مراقبة تطورات هرمز بحذر شديد، مع استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مدفوعة بمخاوف تعطل الإمدادات عبر المضيق. ويُنظر إلى هرمز بوصفه شريانًا رئيسيًا يمر عبره جزء كبير من صادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه ذا تأثير مباشر على الأسواق الدولية.

ورغم عدم تسجيل قفزات حادة خلال الساعات الأخيرة، فإن المستثمرين لا يزالون يتعاملون مع الأزمة باعتبارها تهديدًا قائمًا، خصوصًا إذا اتسع نطاق الحصار أو جاء الرد الإيراني في صورة استهداف للملاحة أو المنشآت الحيوية.

الانعكاس المباشر

إقليميًا، تتابع دول الخليج المشهد بقلق بالغ، نظرًا إلى أن أي تصعيد إضافي في المضيق قد ينعكس مباشرة على الموانئ المدنية ومنشآت الطاقة وسلاسل الإمداد. وتخشى العواصم الإقليمية من أن تتحول الحرب من صراع أمريكي إيراني مباشر إلى أزمة أمن إقليمي واسعة، خصوصًا إذا امتد التوتر إلى البنية التحتية المدنية أو الممرات البحرية المجاورة. قلق أوروبي

كشفت المفوضية الأوروبية، خلال اجتماع مغلق عقدته أمس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي، عن سيناريوهين رئيسيين لمستقبل أسواق الطاقة العالمية في ظل تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية وتداعياتها على مضيق هرمز، في قراءة تعكس حجم القلق الأوروبي من انعكاسات الأزمة على أمن الإمدادات قبيل الشتاء المقبل.

سيناريوهان

وبحسب دبلوماسيين مطلعين على مجريات الاجتماع، فإن السيناريو الأول يفترض صمود وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الولايات المتحدة وإيران ورفع الحصار الأمريكي عن المضيق، وهو ما من شأنه أن يسمح بتعافي تدفقات النفط والغاز خلال بضعة أشهر، بما يقود إلى تراجع تدريجي في الأسعار العالمية. ووفق هذا التصور، من المتوقع أن تبدأ أسعار وقود الديزل ووقود الطائرات في الانخفاض مع نهاية فصل الصيف، في حين تبقى سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية تحت ضغط حتى عام 2030، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطر.

أما السيناريو الثاني، الذي وصفته المفوضية بأنه الأكثر خطورة، فيقوم على استمرار التوترات وتعثر مسار التهدئة، الأمر الذي سيقود إلى صدمة طويلة الأمد في الإمدادات وارتفاعات حادة في الأسعار، مع انعكاسات مباشرة على سلاسل التوريد الصناعية في أوروبا والعالم. وفي هذا المسار، حذرت المفوضية من أن استمرار انقطاع إمدادات النفط سيدفع الأسواق إلى ما يُعرف بـ«تدمير الطلب»، أي خفض استهلاك الوقود قسريًا نتيجة ارتفاع الأسعار ونقص المعروض.

وأشارت التقديرات الأوروبية إلى أن هذا السيناريو قد يضع القارة أمام تحديات كبيرة في ملء مخزونات الغاز قبل حلول فصل الشتاء، مع احتمال ظهور نقص محلي في وقود الطائرات، ما يضيف ضغوطاً جديدة على قطاع النقل الجوي والقطاعات الاقتصادية المرتبطة به.

ويأتي هذا التحذير في ظل استمرار اعتماد أوروبا على واردات النفط والغاز، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، رغم أن كبار مورديها حاليًا هم الولايات المتحدة والنرويج ومنتجون آخرون من خارج الشرق الأوسط.

وفي مواجهة هذه المخاطر، تعمل المفوضية الأوروبية على إعداد حزمة مقترحات لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة، تشمل خفض ضرائب الكهرباء، وتسريع التوسع في التقنيات النظيفة، بهدف تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز قدرة الكتلة الأوروبية على مواجهة صدمات النفط والغاز مستقبلًا.

ضغط مقابل تفاوض

في المحصلة، تكشف الساعات الست الماضية أن الحرب دخلت مرحلة ضغط مقابل تفاوض، حيث تستخدم واشنطن الحصار البحري لفرض واقع تفاوضي جديد، بينما تراهن طهران على رفع كلفة هذا الضغط سياسيًا وأمنيًا. وبين هذين المسارين، تبدو الساعات المقبلة حاسمة: إما انفراج يقود إلى تمديد الهدنة، أو تصعيد يعيد المنطقة إلى حافة المواجهة المفتوحة.

الحصار الأمريكي مطبق بالكامل

سفن تجارية أُجبرت على التراجع

مفاوضات مرتقبة خلال 48 ساعة

تهديدات إيرانية بالرد

النفط عند مستويات مرتفعة

هرمز في قلب الأزمة

قلق خليجي متصاعد

الساعات المقبلة حاسمة