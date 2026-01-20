سعر الفضة يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 20-01-2026

يستقر سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تمديد مكاسب الزوج على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.