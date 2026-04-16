انطلاق أول محادثات مباشرة بين إسرائيل ولبنان منذ 43 عاماً

القاهرة - كتب محمد نسيم - انطلقت في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الثلاثاء، محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، تُعد الأولى من نوعها منذ 43 عاماً، وذلك في مقر وزارة الخارجية الأمريكية وبرعاية من الولايات المتحدة.

وتهدف هذه المحادثات بشكل أساسي إلى بحث إمكانية التوصل إلى هدنة ووقف لإطلاق النار، في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان.

ويشارك في اللقاء، الذي يُعد الأول من نوعه منذ عام 1983، كل من سفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، والسفير الإسرائيلي يحيئيل لايتر، وسفير الولايات المتحدة لدى بيروت ميشال عيسى، إلى جانب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

ووصف روبيو المحادثات بأنها "فرصة تاريخية"، معرباً عن أمله في أن يتمكن الطرفان من المضي قدماً، رغم أن جميع التعقيدات لن تُحل في الساعات القليلة المقبلة.

وقبيل انطلاق الاجتماع، أعرب "حزب الله" عن رفضه لهذه المحادثات.

من جهته، أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون عن أمله في أن تشكل هذه المباحثات "بداية لإنهاء معاناة" اللبنانيين، لا سيما في الجنوب.

وقال عون إن "الاستقرار لن يعود إلى الجنوب إذا استمرت إسرائيل في احتلال أراضٍ فيه"، مؤكداً أن "الحل الوحيد يكمن في إعادة انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود المعترف بها دولياً، وأن يكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن أمن المنطقة وسلامة سكانها، من دون شراكة من أي جهة كانت".

