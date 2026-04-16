رغم أنف مليشيات وعصابات التمرد، ظلت ولاية شرق دارفور الأرض والإنسان حاضرة في قلب المشهد السياسي والاجتماعي في السودان. وها هي الولاية تكتب فصلًا جديدًا من فصول الإصرار على الحياة المرتكزة على التعليم وقيم الحياة الفاضلة.

■ 1120 طالب وطالبة من محليات الولاية المختلفة يجلسون هذا العام لامتحانات الشهادة السودانية. كثيرون منهم تغلبوا على الظروف القاهرة والعصيبة التي منعت بعض أقرانهم من بلوغ غايتهم، حيث وقف الجهلة والمتمردون في طريقهم وأجبروهم على العودة إلى قراهم ونجوعهم البعيدة بانتظار فجر جديد من صباحات العافية التي ستعم ولايات دارفور قريبًا بإذن الله.

■ والي ولاية شرق دارفور مولانا محمد آدم عبد الرحمن قام مقام الوالد لطلاب وطالبات ولايته، ووقف ساهرًا على تجهيز مراكز الامتحانات ومواقع السكن، وذلك إيمانًا من حكومة الولاية بضرورة استمرار العملية التعليمية وألا تتوقف مشاعل العلم والنور مهما كانت الصعوبات والتعقيدات الأمنية واللوجستية.حفاوة الاستقبال والاهتمام الذي قوبلت به ولايتا النيل الأبيض ونهر النيل يستحق عظيم الشكر والتقدير، حيث تم استقبال الطلاب وتجهيز البيئة المناسبة لتمكينهم من أداء امتحانات الشهادة السودانية. وليس غريبًا أن تتفهم السلطات في دولة جنوب السودان الظروف القاسية التي يواجهها طلاب شرق دارفور، حيث يجلس عدد منهم لامتحانات الشهادة بجنوب السودان.

■ إصرار طلاب ولايات دارفور وأهلهم على الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية، وتعاون ولايات السودان وأجهزة الحكومة الاتحادية مع حق هؤلاء الطلاب في التطلع لمستقبل أفضل. هذا التعاضد والتعاون يمثل حجر الزاوية لتأكيد عافية هذا الوطن وتعافيه من ويلات الجهل التي فشلت كل محاولات عصابات ومليشيات التمرد لاختطافها وقتلها.

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب.

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد