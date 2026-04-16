شاهد بالفيديو.. الصحفية داليا الياس توضح الحقائق الكاملة حول أمر القبض الصادر ضدها: (نعم أخطأت ويسعدني جداً ما وصل إليه القانون في بلدنا)

خرجت الصحفية, السودانية, الشهيرة والشاعرة, المعروفة داليا الياس, في بث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خصصت الصحفية, البث المباشر الذي تابعه الآلاف على حسابها, للحديث عن أمر القبض الصادر ضدها من قبل نيابة أمن الدولة بالسودان.
وقالت داليا الياس, أنها تابعت القرار عبر السوشيال ميديا, ولم يتواصل معها أحد ليبلغها بأمر القبض الصادر في حقها وآخرون, على خلفية نشر أسرار الدولة.
أضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنها قامت بنشر كشف يتضمن ترقيات وإحالات بالقوات المسلحة, نقلاً عن صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأكدت الشاعرة, المعروفة اعترافها بالخطأ الذي ارتكبته بنشرها خبر التنقلات بالقوات المسلحة, من غير مصدرها الأساسي أو الإكتفاء بما نشره الناطق الرسمي.
وجددت داليا الياس, دعمها للقوات المسلحة, مؤكدة في الوقت نفسه احترامها للقانون السوداني, كما عبرت عن سعادتها الكبيرة بما وصل إليه القانون في البلاد.
