سعر البيتكوين عند مفترق الطرق: هل سيحدث اختراق حاسم أو عودة للهبوط؟

يتحرك سعر البيتكوين قرب مستوى 74,700 دولار، في محاولة للحفاظ على مكاسبه الأخيرة، لكن المرحلة الحالية تُعد من أكثر الفترات حساسية منذ بداية التصحيح، مع اقتراب سعر البيتكوين من مستويات مقاومة فنية قوية قد تحدد الاتجاه القادم.

من الناحية الفنية، يختبر السعر حاليا الحد العلوي لقناة هابطة استمرت لأشهر، بالتزامن مع المتوسط المتحرك لـ 100 يوم، وهي مستويات شكلت ضغط مستمر على السعر.

الاختراق الحالي لهذه المنطقة يُعد أول محاولة حقيقية لتغيير الاتجاه، خاصة مع تحسن مؤشر القوة النسبية (RSI) دون الوصول إلى مناطق التشبع الشرائي.

نجاح بيتكوين في الإغلاق فوق نطاق 75 إلى 80 ألف دولار خلال الأيام القادمة قد يمثل تحول مهم في هيكل السوق، ويفتح المجال أمام صعود نحو مستويات 88 إلى 90 ألف دولار.

في المقابل، فشل الاختراق قد يعيد السعر إلى مناطق دعم مهمة بين 60 و62 ألف دولار.

على المدى القصير، يُظهر الرسم البياني للأربع ساعات استمرار الحركة ضمن قناة صاعدة منذ قاع فبراير، مع محاولة لاختراق مستوى 76 ألف دولار.

إذا نجح السعر في تجاوز هذا المستوى مع زخم مستقر، فقد يمتد الصعود نحو 80–82 ألف دولار، بينما يمثل مستوى 71 ألف أول دعم في حال التراجع.

أما على صعيد البيانات على الشبكة، فتُظهر المؤشرات صورة إيجابية، حيث انخفض احتياطي البيتكوين في منصات التداول إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، ما يعني تقلص العرض المتاح للبيع.

هذا العامل قد يدعم أي موجة صعود قوية في حال عودة الطلب بشكل واضح.

بشكل عام، يقف السوق عند نقطة حاسمة:

إما تأكيد اختراق صاعد يغيّر الاتجاه، أو فشل يعيد ضغوط البيع، ما يجعل تحركات الأيام القادمة حاسمة لتحديد المسار.

