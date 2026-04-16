سعر الدولار مقابل الين يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 16-04-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) حالة من التذبذب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، إلا أن هذا التحرك يأتي في إطار إيجابي مدعوم بسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار تحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تعزز من استقرار هذا المسار.

كما يواصل السعر تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يوفر دعماً ديناميكياً مهماً، بالتزامن مع توالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد خروجها من مناطق تشبع بيعي، وهو ما يدعم فرص استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة.