سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 16-04-2026

تقدم قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد من جديد بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 2,380$، مستفيداً من تداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.