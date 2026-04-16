سعر النفط خام برنت يواجه ضغوطاً متزايدة – توقعات اليوم – 16-04-2026

مدد سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم الزوج بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المحوري 0.7185، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.