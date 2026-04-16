سعر الدولار مقابل الفرنك يظهر المزيد من العلامات السلبية – توقعات اليوم – 16-04-2026

انخفض سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي المحيط به، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر الزوج القادمة نظراً لحاجته إلى تصريف البعض من هذا التشبع البيعي.