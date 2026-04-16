الدولار الأسترالي يسجل أعلى مستوى فى 4 سنوات بفضل احتمالات الفائدة الأسترالية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتم تداول الإيثريوم (ETH-USD) عند مستوى 2,345 دولار يوم الأربعاء 15 أبريل — وهو مستوى يحمل دلالة هيكلية أكبر من أي حركة يومية منفردة خلال الأشهر الماضية. افتتح العملة الأسبوع عند 2,191 دولار يوم الاثنين، ثم هبط بنسبة 4.1% مع بدء تنفيذ الحصار البحري الأمريكي لمضيق هرمز، قبل أن ينعكس بقوة يوم الثلاثاء مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 8% إلى 2,370 دولار مع إشارات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال استئناف محادثات السلام مع إيران خلال 48 ساعة.

وفي جلسة الأربعاء، تراجع السعر بشكل طفيف إلى 2,325 دولار خلال التداولات اليومية قبل أن يتعافى. ويتراوح نطاق التداول خلال 24 ساعة بين 2,302 و2,414 دولار، ويُعد مستوى 2,414 دولار هو الرقم الأكثر أهمية حاليًا في صورة الإيثريوم. فكل ما فوقه يمثل “فراغًا سعريًا” (لا مقاومات واضحة)، وكل ما دونه يمثل معركة سعرية تم اختبارها وفقدها مرتين بالفعل.

الوضع العام للسوق

يُعد هذا الوضع الفني أفضل إعداد للإيثريوم منذ بداية التصحيح في أكتوبر 2025. يتم تداول ETH فوق متوسطه المتحرك 7 أيام عند 2,274 دولار، وفوق متوسط 14 يومًا عند 2,195 دولار، وفوق متوسط 30 يومًا عند 2,148 دولار — وهو ترتيب صعودي كامل لمتوسطات الحركة لم يظهر خلال مرحلة الهبوط.

ويمثل الارتفاع بنسبة 47.5% من أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا عند 1,576.52 دولار إلى المستويات الحالية أقوى موجة تعافٍ هذا العام. لكن البيانات على السلسلة (on-chain)، وهيكل الرسم البياني على إطار 4 ساعات، وتباين تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، كلها تضيف درجة من الحذر إلى الصورة الصعودية الظاهرة.

وتبقى النظرة “تفاؤلًا محسوبًا” وليس ثقة كاملة أو اندفاعًا صعوديًا قويًا.

تأثير الحرب بين إيران والولايات المتحدة على السوق

هبوط يوم الاثنين بنسبة 4.1% ثم الارتداد يوم الثلاثاء بنسبة 8% ليس حركة عشوائية، بل يعكس بوضوح كيف أصبح الإيثريوم مؤشرًا على المخاطر الجيوسياسية في ظل غياب محفزات خاصة بسوق العملات الرقمية.

فعندما تأكد بدء الحصار البحري الأمريكي لمضيق هرمز، انخفض الإيثريوم. وعندما صرح ترامب في مقابلة مع فوكس بيزنس أن حرب إيران “قد تنتهي قريبًا جدًا” وأشار إلى إمكانية استئناف المحادثات في باكستان خلال أيام، ارتفع ETH بنسبة 8%.

كما وصل سعر بيتكوين إلى 74,900 دولار في نفس الجلسة، وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية نحو 2.6 تريليون دولار. وهذا يعكس حركة “إعادة تسعير جماعية” مرتبطة بإشارة جيوسياسية واحدة.

ويشير التحليل إلى أن هذا النوع من الحركة عندما يشمل السوق بالكامل (بيتكوين، إيثريوم، والعملات البديلة) يكون أكثر استدامة من تحركات منفردة في أصل واحد.

ومنذ بداية الحرب بين إيران والولايات المتحدة، ارتفع الإيثريوم بنسبة 20.2% مقارنة بارتفاع بيتكوين بنسبة 12.3%. وهذا الأداء المتفوق يعاكس النمط التقليدي الذي يفترض أن بيتكوين يتفوق في فترات الضغط الكلي، ما يشير إلى عوامل إضافية داعمة للإيثريوم مثل توقعات التحديثات التقنية، وتدفقات صناديق ETF، وموقعه في التشريعات الأمريكية.

الهيكل الفني لسعر الإيثريوم/دولار

يُظهر الرسم البياني اليومي أن الإيثريوم يقترب من اختراق الحد العلوي لقناة هبوطية استمرت منذ أكتوبر 2025، وكذلك اختراق متوسط 100 يوم في نفس الوقت. هذه المستويات كانت تشكل سقفًا للسعر لمدة ستة أشهر.

ويعتبر الإغلاق المستمر فوق هذه المستويات هو الشرط الأساسي لتأكيد انعكاس الاتجاه. أما مجرد الاختراق اللحظي فلا يُعد كافيًا.

مؤشر القوة النسبية (RSI) اليومي يتحرك في نطاق 50–60، وهو نطاق مثالي لبدء اختراق صعودي لأنه يعكس زخمًا إيجابيًا دون الدخول في منطقة التشبع الشرائي.

لكن الرسم البياني على إطار 4 ساعات يقدّم صورة أكثر حذرًا، إذ فشل السعر في اختراق مستوى 2,414 دولار للمرة الثانية بعد وصول مؤشر RSI إلى منطقة التشبع الشرائي، ما أدى إلى رفض سعري واضح من منطقة مقاومة قوية.

ويُعتبر مستوى 2,414 دولار هو الحاجز الرئيسي حاليًا. الاختراق والإغلاق اليومي فوقه سيؤكد بداية اتجاه صعودي جديد، بينما الفشل في ذلك قد يؤدي إلى إعادة اختبار مستويات دعم أقل.

المستويات الفنية المهمة

المقاومة الأولى: 2,414 دولار

الهدف الأول بعد الاختراق: 2,500 دولار

الهدف التالي: 2,586 دولار

الهدف المتوسط: 2,700 – 2,800 دولار



أما مستويات الدعم:

الدعم الأول: 2,302 دولار

دعم قوي: 2,200 دولار

منطقة دعم رئيسية: 2,106 – 2,176 دولار

دعم نفسي طويل الأجل: 2,000 دولار

السيناريو الهبوطي الأقصى: 1,576 دولار (أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا)



ويؤكد التحليل أن أي كسر يومي دون 2,200 دولار سيُبطل سيناريو الصعود ويعيد السوق إلى مرحلة التصحيح، بينما الإغلاق فوق 2,414 دولار سيُعد نقطة التحول الرئيسية في الاتجاه الحالي.