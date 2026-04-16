سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يخترق مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 16-04-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة الزوج، ما يفسح له المجال لتسجيل خسائر جديدة في الفترة القريبة المقبلة.