سعر الفضة يتخطى مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-04-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستقر أعلى مستوى المقاومة المحوري عند 4,800$، في إشارة فنية إيجابية تعزز من تأكيد الاختراق وتدعم احتمالات استعادة الزخم الصاعد، ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى احتمالية تشكل دايفرجنس إيجابي يدعم استمرار الصعود.

ويتحرك السعر في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مدعوماً باستقراره أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تقديم دعم ديناميكياً مهماً يعزز من قوة الحركة الإيجابية، وهو ما يضاعف من فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.