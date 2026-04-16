جدة تفتح كواليس قرصنة الإنترنت.. العرض الأول لفيلم «إيجي بست» يضع حقوق الملكية على طاولة النقاش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رسّخت جدة موقعها في الحراك السينمائي السعودي، بعد أن استضافت العرض الأول في المملكة للفيلم المصري «إيجي بست»، في ليلة ثقافية استثنائية نظّمتها شركة تلاقي بالتعاون مع ڤوكس سينما، وبالتعاون مع أماني شيخون، بحضور نجوم الفيلم وصنّاعه وجمع من الإعلاميين والنقاد والمهتمين بصناعة السينما.

بدأت مراسم الأمسية بلقاء ترحيبي في نادي جدة لليخوت، انتقل بعده المدعوون إلى صالات ڤوكس سينما في رد سي مول، حيث أُسدل الستار في تمام التاسعة مساءً على العرض الحصري للفيلم الذي يلامس واحدة من أكثر القضايا الشائكة في عصرنا الرقمي.

وتصدّر المشهد أبطال العمل أحمد مالك وسلمى أبو ضيف، فيما شكّل الحضور الأول للمغني مروان بابلو كممثل مفاجأة الأمسية، إذ تعد تجربته أمام الكاميرا اختبارًا جديدًا لموهبته، ونقطة نقاش بين الحضور حول انفتاح الدراما على نجوم المجالات الإبداعية الأخرى.

يستلهم «إيجي بست» أحداثه من قصة حقيقية تتبع شابين من حي المرج في القاهرة، قادهما الولع بالأفلام إلى تأسيس منصة إلكترونية تحوّلت إلى ظاهرة جماهيرية قبل أن تصطدم بمعضلة الحقوق الفكرية. ويطرح الفيلم بجرأة أسئلة العصر: هل يُعد توفير المحتوى خدمة للثقافة أم اعتداءً على المبدعين؟ وأين يقف خط الإبداع عندما تتقاطع التقنية مع القانون؟

ويقود دفة العمل المخرج مروان عبد المنعم في أول أفلامه الروائية الطويلة، مقدّمًا رؤية بصرية لصراع جيل كامل مع مفاهيم المشاهدة والملكية في الزمن الرقمي، بينما يجسد مالك وأبو ضيف شخصيتين عالقتين بين حلم الريادة وكابوس المساءلة.

ويأتي اختيار جدة لاحتضان العرض الأول ليؤكد توجه المملكة نحو فتح شاشاتها للأعمال العربية الجريئة التي تناقش تحولات الواقع، وتوسيع مساحة الحوار الثقافي حول قضايا الصناعة والمحتوى.

الفيلم متاح الآن للجمهور حصرياً في ڤوكس سينما – رد سي مول بجدة، ليواصل المشهد السينمائي السعودي نموه، ويثبت أن جدة لم تعد تكتفي باستقبال الأفلام، بل باتت تشارك في صياغة أسئلتها الكبرى.