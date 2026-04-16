افتتاح مصنع الجوازات والوثائق الثبوتية بمدني

افتتح الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة والفريق أول شرطة حقوقي أمير عبد المنعم فضل مدير عام قوات الشرطة صباح اليوم بمدني مصنع الجوازات والوثائق الثبوتية (مركز تشخيص الوثائق الثبوتية).

وعبر الوالي عن إشادته بجهود الشرطة لتقصير الظل الإداري للمواطنين، ممتدحا جهود شرطة الولاية في تحقيق الأمن والإستقرار وتقديم الخدمات وتأمين الإمتحانات والموسم الزراعي ومبادرتها في ترحيل طلاب الشهادة السودانية، مجدداً الإلتزام بوضع يده مع الشرطة لتقديم أي خدمة لإنسان الولاية.

من جانبه أعلن مدير عام قوات الشرطة تسخير كافة إمكانيات الشرطة الخدمية والأمنية لإنسان الجزيرة، مؤكداً أن مساهمة حكومة الولاية في مشاريع الشرطة دفع الشرطة لتقديم المزيد من الخدمات وكشف عن استراتيجية شرطة الجوازات والسجل المدني بتقصير الظل الإداري وتوفير مراكز خدمة لأي منطقة ذات ثقل سكاني.

فيما أعلن الفريق شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني أن مصنع الجوازات بمدني من أحدث المصانع لاستخراح الأوراق الثبوتية من تقنيات عالية وجودة ومطابقة للمعايير الدولية، مشيداً بجهود شرطة الولاية وإدارة الجوازات التي ظلت مستمرة في استخراج الجواز طيلة ايام الحرب بمدينة المناقل.

وأرجع اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية إستقرار الأوضاع الأمنية بالولاية بفضل التنسيق والتكامل وتبادل المعلومات والإنتشار والعمل بقلب رجل واحد وهدف واحد بين لجنة أمن الولاية وأعلن سعيهم لإستكمال غرفة السيطرة بالولاية وتقديم العديد من البشريات لإنسان الولاية.

سونا