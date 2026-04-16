الفراغ من عمليات تصحيح اوراق امتحانات الشهادة المتوسطة بمركز كنترول محلية الخرطوم

كشفت محلية الخرطوم عن الفراغ من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 واستكمال أعمال الكنترول بمركز مدرسة الذخيرة بنات بالشجرة كأول المحليات بولاية الخرطوم التي تفرغ من عمليات التصحيح.

وثمن المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال تفقده المركز اليوم ومخاطبته المعلمين بحضور مدير إدارة التقويم والقياس بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم زكريا محمد محمود، ثمن الدور الذي اضطلع به المعلمين في استقرار وانتظام العملية التعليمية بعد تحرير الخرطوم مما كان له الأثر الكبير في انعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة والابتدائية والثانوية بعد طرد التمرد، مشيدا بتناغم فرق العمل من المعلمين والأجهزة النظامية والذين عملوا في تأمين تصحيح الامتحانات وأعمال الكنترول بمركز المحلية الموحد.

من جانبه اشاد مدير إدارة التقويم والقياس بالوزارة زكريا محمد محمود باستكمال تصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة كأول المراكز على مستوى ولاية الخرطوم ما يؤكد تميز المعلمين في أداء رسالتهم برغم الظروف الاستثنائية التي عملوا بها بفضل الروح الجماعية للفريق العامل بالمركز.

سونا