- 1/2
- 2/2
كشفت محلية الخرطوم عن الفراغ من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة المتوسطة للعام 2026 واستكمال أعمال الكنترول بمركز مدرسة الذخيرة بنات بالشجرة كأول المحليات بولاية الخرطوم التي تفرغ من عمليات التصحيح.
وثمن المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال تفقده المركز اليوم ومخاطبته المعلمين بحضور مدير إدارة التقويم والقياس بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم زكريا محمد محمود، ثمن الدور الذي اضطلع به المعلمين في استقرار وانتظام العملية التعليمية بعد تحرير الخرطوم مما كان له الأثر الكبير في انعقاد امتحانات الشهادة المتوسطة والابتدائية والثانوية بعد طرد التمرد، مشيدا بتناغم فرق العمل من المعلمين والأجهزة النظامية والذين عملوا في تأمين تصحيح الامتحانات وأعمال الكنترول بمركز المحلية الموحد.
من جانبه اشاد مدير إدارة التقويم والقياس بالوزارة زكريا محمد محمود باستكمال تصحيح امتحانات الشهادة المتوسطة كأول المراكز على مستوى ولاية الخرطوم ما يؤكد تميز المعلمين في أداء رسالتهم برغم الظروف الاستثنائية التي عملوا بها بفضل الروح الجماعية للفريق العامل بالمركز.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر الفراغ من عمليات تصحيح اوراق امتحانات الشهادة المتوسطة بمركز كنترول محلية الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.