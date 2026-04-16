تكنولوجيا: سوني تطلق سماعات Inzone H6 Air الجديدة بوزن خفيف وتصميم مفتوح للاعبين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سوني رسمياً عن توسيع تشكيلتها الشهيرة Inzone المخصصة للألعاب من خلال إطلاق سماعات الرأس الجديدة Inzone H6 Air التي طال انتظارها بعد تسريبات سابقة. وتتميز هذه السماعات بوزنها الخفيف جداً الذي يبلغ 199 جراماً فقط، لتصبح واحدة من أخف سماعات الألعاب التي أنتجتها سوني على الإطلاق. وتتوفر السماعة الجديدة للطلب والشراء ابتداءً من اليوم بسعر يبلغ 199.99 دولاراً أمريكياً، لتلفت أنظار مجتمع اللاعبين بما تقدمه من ميزات حصرية ومواصفات تجعلها تبرز بقوة وسط الخيارات المتعددة والمنافسة في سوق ملحقات الألعاب.

ويتمثل التغيير الأكبر والأبرز في هذا الإصدار في الاعتماد على التصميم المفتوح من الخلف، والذي يسمح للهواء والصوت بالمرور بحرية عبر وسائد الأذن على عكس سماعات الألعاب المغلقة التقليدية. ويساعد هذا التصميم المبتكر في خلق مسرح صوتي أوسع وأكثر طبيعية وواقعية، وعلاوة على ذلك، استخدمت سوني تقنية محركات صوتية متطورة ومستوحاة من سماعاتها الاحترافية MDR-MV1 المخصصة للاستوديوهات، مما يضمن تقديم صوت نقي ومفصل وعالي الدقة عبر مختلف الترددات لتجربة استماع استثنائية تناسب أحدث الألعاب.

و تم تصميم الهيكل الخارجي للسماعة باستخدام الألومنيوم المتين مع نظام عصابة رأس مرن يضمن بقاءها مريحة للغاية حتى خلال جلسات اللعب الطويلة والمكثفة. وعملت سوني جنباً إلى جنب مع استوديوهات بلايستيشن لضبط التجربة الصوتية بدقة متناهية، حيث وفرت ملفاً تعريفياً خاصاً لمعادل الصوت مصمماً خصيصاً لألعاب تقمص الأدوار والمغامرات للتركيز على تفاصيل البيئة المحيطة وزيادة الانغماس، كما يمكن للسماعة تقديم صوت محيطي افتراضي متطور يعتمد على تقنية الصوت المكاني 360 عند توصيلها ببرنامج Inzone Hub الخاص بالشركة.

ولم تغفل سوني عن أهمية التواصل بين اللاعبين حيث زودت السماعة بميكروفون مدمج يركز بشكل أساسي على التقاط صوت المستخدم بوضوح مع تقليل ضوضاء الخلفية المزعجة للحفاظ على نقاء الدردشة الصوتية أثناء اللعب الجماعي، وهو ما أكدته تجارب الأداء الفعلي التي أجراها المتخصصون في ألعاب مثل فورتنايت. ويمكن للمستخدمين المهتمين الحصول على سماعة Inzone H6 Air الجديدة والمبتكرة بدءاً من اليوم من خلال موقع سوني الرسمي أو عبر المتاجر الإلكترونية الكبرى مثل متجر امازون وبيست باي لتجربة مستوى جديد من الراحة والأداء الصوتي.