تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن حاسوب RedMagic اللوحي الرائد القادم بنظام تبريد سائل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد النجاح الذي حققه الإصدار السابق، تستعد RedMagic المخصصة للألعاب للكشف عن حاسوبها اللوحي الجديد RedMagic Gaming Tablet 5 Pro والذي يأتي كخليفة مباشر لجهاز Gaming Tablet 3 Pro. وكان الإصدار الماضي الذي تم إطلاقه في شهر يونيو من عام 2025 قد قدم تجربة مميزة بفضل شاشته من نوع OLED التي بلغ مقاسها 9.06 بوصة ومعالجه القوي وبطاريته الكبيرة، لتظهر الآن تسريبات جديدة ومثيرة تسلط الضوء على المواصفات والترقيات الجوهرية التي سيقدمها الجيل القادم لعشاق الألعاب.

ووفقاً للتسريبات الموثوقة سيأتي الحاسوب اللوحي الجديد بشاشة متطورة من نوع OLED يبلغ مقاسها 9 بوصات وتدعم دقة عرض تبلغ 2400 × 1504 بكسل. وتتميز هذه الشاشة بترقية ملحوظة في معدل التحديث الذي سيرتفع إلى 185 هرتزاً مقارنة بمعدل 165 هرتزاً في الجيل السابق لضمان أقصى درجات السلاسة، وسيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد والأحدث من شركة كوالكوم، وهو نفس المعالج الجبار الذي يشغل حاسوب لينوفو اللوحي Legion Tab Gen 5.

و كشفت التسريبات أن الجهاز اللوحي سيضم نظام تبريد سائل متطور للحفاظ على استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة، وهو نفس النظام المتقدم الذي تستخدمه الشركة في هاتفها الرائد RedMagic 11 Pro. ومن المتوقع أن يستمد الجهاز طاقته من بطارية ضخمة تتجاوز سعتها 8300 مللي أمبير، مع توفير خيارات متعددة تشمل سعة 12 جيجابايت للذاكرة العشوائية مع 256 جيجابايت للتخزين، ونسخاً بسعة 16 جيجابايت مع تخزين 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، وصولاً إلى النسخة الأقوى بذاكرة عشوائية تبلغ 24 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت.

و أشار المصدر إلى أن الحاسوب اللوحي سيأتي بتصميم شفاف وجذاب يعكس هويته المخصصة للألعاب مع إضاءة RGB مدمجة قابلة للتخصيص. وستتوفر هذه التحفة التقنية بخيارات ألوان مميزة تحمل أسماء مبتكرة مثل جناح التريتيوم الفضي الشفاف وليل التريتيوم المظلم الشفاف بالإضافة إلى لون الأسطورة الذهبي، ورغم أن الشركة لم تعلن حتى هذه اللحظة عن الموعد الرسمي لإطلاق الجهاز في الأسواق، إلا أنه أصبح متاحاً بالفعل للطلب المسبق للمستخدمين في الصين.