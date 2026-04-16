تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 16-04-2026

انخفض سعر سهم ايه تي آند تي AT&T (T) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثر السهم بتركيبة فنية سلبية متكونة في وقت سابق على المدى القصير وهو نموذج القمة المزدوجة، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر السهم القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 26.75$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 24.45$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط