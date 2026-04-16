الذهب يرتفع مع تزايد رهانات خفض الفائدة وتهدئة مخاوف التضخم بفعل آمال السلام مع إيران

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس، مدعومة بتزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساهم في تهدئة مخاوف التضخم وتعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% ليصل إلى 4,816.14 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 9:00 صباحًا بتوقيت نيويورك، بعد أن سجل أعلى مستوى له في شهر خلال الجلسة السابقة. كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.3% إلى 4,838.10 دولارًا.

وقال ديفيد ميغير، مدير تداول المعادن في شركة هاي ريدج فيوتشرز، إن تراجع التوترات الجيوسياسية ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، ما يعزز احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يدعم الطلب على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وتزايد التفاؤل باقتراب نهاية الحرب مع إيران، بعد أن أفادت مصادر بحدوث تقدم في بعض القضايا العالقة بوساطة باكستانية، رغم تحذير طهران من أن ملفها النووي لا يزال دون حل.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في البداية مع اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في أواخر فبراير، حيث أدت ضغوط السيولة وارتفاع أسعار الطاقة إلى تقليص توقعات خفض الفائدة، وهو ما أضعف جاذبية الذهب.

وحاليًا، يتوقع المتداولون احتمالًا بنسبة 36% لخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاقتصاد قد يشهد تباطؤًا خلال هذا الربع بسبب الحرب، لكنه لا يزال في وضع جيد ومن المتوقع أن يتعافى، مشيرًا إلى أن أسعار النفط لا تضغط بشكل كبير على توقعات التضخم.

المعادن الأخرى

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 79.27 دولارًا للأوقية، وسط توقعات باستمرار عجز هيكلي في السوق للعام السادس على التوالي، بعد سحب نحو 762 مليون أوقية من المخزونات منذ عام 2021، وفقًا لبيانات معهد الفضة وشركة ميتالز فوكس الاستشارية.

كما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 2,129.55 دولارًا، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.3% إلى 1,578.06 دولارًا.