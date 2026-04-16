شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع بدعم آمال السلام في الشرق الأوسط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت مبيعات صادرات فول الصويا الأمريكية انخفاضًا إلى أدنى مستوى لها في العام التسويقي خلال الأسبوع الماضي، في ظل استمرار غياب الصين — أكبر مستورد عالمي — عن السوق الأمريكية، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وأظهرت البيانات أن مصر كانت أكبر مشترٍ خلال الأسبوع المنتهي في 9 أبريل، في وقت لم تُسجل فيه أي مبيعات جديدة إلى الصين.

ورغم هذا التراجع، قد يشهد الطلب الأمريكي على فول الصويا تحسنًا خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بعقد لقاء مباشر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في الصين منتصف مايو لمناقشة القضايا التجارية.

كما تراجعت مبيعات صادرات لحوم الأبقار والقمح على أساس أسبوعي، ربما نتيجة الأسعار، في حين ارتفعت مبيعات الذرة ولحوم الخنزير. ومن المقرر صدور التحديث التالي لتقديرات العرض والطلب من وزارة الزراعة الأمريكية في 10 مايو.

تفاصيل السلع الزراعية

القمح:

بلغت المبيعات 100,300 طن (3.685 مليون بوشل)، بانخفاض 39% عن الأسبوع السابق و48% عن متوسط أربعة أسابيع. تصدرت نيجيريا وفيتنام قائمة المشترين، مع تسجيل إلغاءات ملحوظة من وجهات غير معلنة والفلبين.

إجمالي الصادرات بلغ 895.6 مليون بوشل، مع مبيعات مستقبلية إلى كوريا الجنوبية والمكسيك.

الذرة:

بلغت المبيعات 1.4 مليون طن (55.1 مليون بوشل)، بزيادة 3% أسبوعيًا و14% عن متوسط أربعة أسابيع. أبرز المشترين اليابان وكوريا الجنوبية.

إجمالي الصادرات وصل إلى 2.866 مليار بوشل.

الذرة الرفيعة (السورغم):

بلغت المبيعات 82,900 طن، منخفضة 27% أسبوعيًا لكنها أعلى 37% من متوسط أربعة أسابيع. اشترت الصين 214,500 طن، مع إلغاءات من وجهات غير معلنة.

إجمالي الصادرات بلغ 175.7 مليون بوشل.

الأرز:

سجلت المبيعات 102,800 طن، بزيادة قوية مقارنة بالأسبوع السابق و85% فوق متوسط أربعة أسابيع. قادت السنغال وكولومبيا الطلب.

إجمالي الصادرات بلغ 2.28 مليون طن.

فول الصويا:

بلغت المبيعات 247,900 طن (9.1 مليون بوشل)، بانخفاض 16% أسبوعيًا و39% عن متوسط أربعة أسابيع. تصدرت مصر وكوستاريكا قائمة المشترين. إجمالي الصادرات منذ بداية العام التسويقي بلغ 1.402 مليار بوشل.

كسب فول الصويا:

بلغت المبيعات 254,200 طن، بانخفاض 30% أسبوعيًا و31% عن متوسط أربعة أسابيع. أبرز المشترين إيطاليا والفلبين، مع إلغاءات من وجهات غير معلنة.

إجمالي الصادرات بلغ 13.9 مليون طن.

زيت فول الصويا:

بلغت المبيعات 1,100 طن، مع شراء من المكسيك وإلغاء من كندا.

إجمالي الصادرات بلغ 362,600 طن.

القطن:

بلغت المبيعات 161,100 بالة، منخفضة 50% أسبوعيًا و41% عن متوسط أربعة أسابيع. قادت فيتنام وتركيا الطلب.

إجمالي الصادرات بلغ 19.7 مليون بالة.

لحوم الأبقار:

بلغت المبيعات الصافية 12,100 طن، بانخفاض 31% أسبوعيًا لكنها أعلى 12% من متوسط أربعة أسابيع. أبرز المشترين كوريا الجنوبية واليابان والمكسيك وتايوان وكندا.

أما الشحنات الفعلية فبلغت 13,400 طن، متجهة بشكل رئيسي إلى كوريا الجنوبية واليابان وهونغ كونغ والمكسيك وتايوان.

سياق عام

رغم أن الشحنات الفعلية لفول الصويا تجاوزت المستوى المطلوب لتحقيق التوقعات المخفضة، فإن استمرار غياب الصين عن السوق الأمريكية يظل عاملًا ضاغطًا رئيسيًا على الطلب، ما يجعل نتائج المفاوضات التجارية المرتقبة بين واشنطن وبكين حاسمة لمسار السوق خلال الفترة المقبلة.