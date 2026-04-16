تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 16-04-2026

صعد سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناده لمستوى الدعم 73,500$، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تداولاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، مستفيداً من الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يبقي على بعض من الضغوط البيعية حول السعر.