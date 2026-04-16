تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 16-04-2026

تراجع سعر سهم فيرتيكس VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (VRTX) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثر السهم في وقت سابق بكسر خط اتجاه صاعد، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 454.00$، ليستهدف مستوى الدعم 425.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط