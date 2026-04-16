تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 16-04-2026

قفز سعر عملة كاردانو (ADAUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على استعادة تعافيه، وسط تأثره في وقت سابق بالخروج من نطاق قناة سعريه فرعية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 0.2395$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 0.2500$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد