تكنولوجيا: يوجرين تطلق بنك الطاقة النحيف MagFlow Air بتقنية Qi2 في الأسواق الأمريكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت يوجرين رسمياً بنك الطاقة الجديد والنحيف للغاية MagFlow Air Qi2 بسعة تبلغ 5000 مللي أمبير في أسواق أمريكا الشمالية، وذلك بعد إطلاقه مسبقاً في الأسواق الأوروبية في نهاية شهر مارس من العام الحالي 2026. ويتوفر هذا الملحق المدمج والمميز حالياً للشراء في الولايات المتحدة الأمريكية بخيارين من الألوان وهما الأزرق الفاتح والرمادي الداكن بسعر يبلغ 59.99 دولاراً أمريكياً،

ويتميز بنك الطاقة الجديد بتوفير طريقتين عمليتين لشحن الأجهزة المحمولة أثناء التنقل، حيث تأتي الواجهة الأمامية مزودة بلوحة شحن لاسلكي معتمدة بمعيار Qi2 الحديث لتوفير طاقة شحن تصل إلى 15 واطاً. ولضمان ثبات الهاتف المتوافق أثناء عملية الشحن اللاسلكي، أضافت يوجرين مغناطيسات قوية للغاية تؤكد الشركة قدرتها المذهلة على تحمل أوزان ثقيلة تصل إلى 8 كيلوجرامات، مما يوفر تجربة استخدام آمنة وموثوقة تمنع انزلاق الهاتف أو انفصاله عن الشاحن الآمن حتى أثناء الحركة المستمرة.

أما الطريقة الثانية للشحن فتتمثل في وجود منفذ من نوع USB-C يوفر طاقة إخراج أعلى تصل إلى 20 واطاً لتجربة شحن سلكي أسرع، وهو نفس المنفذ الذي يتم استخدامه لإعادة شحن بطارية الجهاز نفسها بنفس السرعة البالغة 20 واطاً. ويأتي هذا الباور بانك بتصميم نحيف ومدمج للغاية يسهل حمله في الجيب أو الحقيبة اليومية دون أي عناء، حيث تبلغ أبعاده 104.9 × 69.7 × 8.6 ملم، بينما يبلغ وزنه الإجمالي 127 جراماً فقط، ليكون بذلك خياراً مثالياً وعملياً للمستخدمين الذين يبحثون عن حلول طاقة محمولة تجمع بين الأناقة وخفة الوزن والأداء السريع.