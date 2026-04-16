تراجع مؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك بعد بلوغ قمم قياسية مع تراجع زخم الصعود

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب يوم الخميس بعد أن سجلا مستويات قياسية خلال التداولات اللحظية، إذ قيّم المستثمرون تطورات الصراع في الشرق الأوسط إلى جانب سلسلة من نتائج أرباح الشركات.

ورغم عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية المرتبطة بإيران، ساهمت الآمال بتحقيق تقدم دبلوماسي في دعم معنويات السوق خلال هذا الأسبوع. إلا أن بعض المحللين يرون أن هناك حاجة إلى دلائل أكثر وضوحًا على تحقيق السلام للحفاظ على زخم الصعود.

وقالت ميسيل براون، المديرة التنفيذية لقسم أبحاث قرارات الاستثمار في شركة SimCorp: "من الصعب تفسير سبب هذا التفاؤل الكبير لدى المستثمرين. إن تحركات السوق خلال الأيام الماضية مدفوعة أكثر بالعاطفة والمعنويات وليس بالعوامل الأساسية."

وأضافت: "ما زلنا في انتظار مزيد من تقارير الأرباح، والبيانات الاقتصادية لا تبرر هذا المستوى المرتفع من الحماس."

وبحلول الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 60.68 نقطة أو 0.13% إلى 48,403.04 نقطة، كما انخفض مؤشر S&P 500 بمقدار 5.45 نقطة أو 0.08% إلى 7,017.50 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 67.64 نقطة أو 0.28% إلى 23,948.38 نقطة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن مجلس الوزراء الإسرائيلي عقد اجتماعًا يوم الأربعاء لبحث إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان المجاور، وهو ما قد يزيل عقبة رئيسية أمام اتفاق سلام أوسع. كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران.

ومع ذلك، تبقى الأسهم عرضة للتقلب إذا ما تحولت الجهود الدبلوماسية إلى تصعيد جديد.

نتائج الشركات تقود حركة السوق

قد تصبح تحركات السوق أكثر ارتباطًا بأداء الشركات مع تسارع موسم إعلان الأرباح، ما يوفر محفزات جديدة للمستثمرين.

ارتفعت أسهم شركة المشروبات العالمية بيبسيكو بنسبة 2% بعد تجاوزها توقعات الأرباح الفصلية.

تراجعت أسهم شركة Abbott Laboratories بنسبة 4.5% إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023 بعد خفض توقعات الأرباح السنوية.

كما انخفضت أسهم كل من تشارلز شواب و ترافلرز بنسبة 5% و1.3% على التوالي بعد نتائج أعمالهما.

ومن المتوقع أن تعلن شركة نتفليكس نتائجها بعد إغلاق السوق.

وأظهرت نتائج عدد من البنوك التي أعلنت أرباحها هذا الأسبوع أن المستهلك لا يزال يتمتع بوضع مالي قوي، ما خفف المخاوف بشأن محرك النمو في الاقتصاد الأمريكي.

لكن الزخم المبكر بدأ يتراجع مع انخفاض أسهم قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية وقطاع التكنولوجيا، ما ضغط على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وشهدت السوق أيضًا تحركات حادة في بعض الأسهم الفردية، من بينها شركة Myseum التي قفز سهمها بنحو ثلاثة أضعاف بعد إعادة تسميتها إلى Myseum.AI، في حركة مشابهة لارتفاعات شركات تحولت نحو استراتيجيات العملات الرقمية العام الماضي.

كما ارتفعت أسهم شركة Voyager Technologies بنسبة 3% بعد توقيع وكالة ناسا عقدًا معها لتنفيذ المهمة السابعة لرواد الفضاء الخاصين إلى محطة الفضاء الدولية.

وفي سياق آخر، يراقب المستثمرون انتقال القيادة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يبدو أن تعيين كيفن وارش خلفًا لجيروم باول يواجه مسارًا أقل سلاسة مما كان متوقعًا. وهدد الرئيس ترامب بإقالة باول من مجلس محافظي البنك المركزي إذا لم يغادر منصبه عند انتهاء ولايته كرئيس في 15 مايو.

وفي بورصة نيويورك، تفوقت الأسهم المرتفعة على المتراجعة بنسبة 1.32 إلى 1، مع تسجيل 113 مستوى قياسيًا جديدًا و27 مستوى أدنى جديد. وفي ناسداك بلغت النسبة 1.21 إلى 1، مع تسجيل 60 قمة جديدة و24 قاعًا جديدًا.