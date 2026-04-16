سعر سهم فيرتيكس (VRTX) يعاود الهبوط – توقعات اليوم – 16-04-2026

يستقر سعر سهم تسلا TESLA, INC (TSLA) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليؤكد السهم بهذا الإغلاق على اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ليحاول حالياً التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 383.75$، ليستهدف مستوى المقاومة 436.35$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد