تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-04-2026

يتحرك سعر النفط الخام (Crude Oil) في نطاق محدود من التداولات الجانبية على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط تحركاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل مستدام على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ساعد السعر على التماسك أمام الضغوط السلبية المتزايدة.