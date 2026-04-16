تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 16-04-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-04-16 11:49AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الحالي 80.00$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة المسار التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما قد يعيق من محاولات تعافي السعر في الفترة المقبلة على المدى اللحظي.