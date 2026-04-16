تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 16-04-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الحالي 80.00$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من هيمنة المسار التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه البيعي بها، ما قد يعيق من محاولات تعافي السعر في الفترة المقبلة على المدى اللحظي.