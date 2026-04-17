سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يواصل الهبوط – توقعات اليوم – 17-04-2026

يستقر سعر البتكوين (BTCUSD) على مكاسب واضحة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استعداداته لمهاجمة مستوى المقاومة المحوري عند 75,500$، مدعوماً باستمرار تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.

كما يتحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية داعمة لهذا المسار، بالتزامن مع توالي الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعكس قوة الزخم الشرائي ويدعم فرص استمرار الصعود خلال الفترة المقبلة، خاصة في حال نجاحه في اختراق مستوى المقاومة المستهدف.