سعر النفط خام برنت يستسلم للضغط السلبي – توقعات اليوم – 17-04-2026

تقدم قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليستعد الزوج حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 0.7185، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تواصل الضغط الإيجابي والديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يعزز من فرص الصعود في الفترة القريبة المقبلة.