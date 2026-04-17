اليورو يبتعد عن ذروة 7 أسابيع بسبب جني الأرباح

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة الأوروبية على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

•الدولار الأمريكي يواصل التعافي من مستويات منخفضة

•ترامب: جولة محادثات السلام قد تعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو خلال تعاملات يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح.



بالإضافة إلى استمرار تعافي مستويات العملة الأمريكية من مستويات منخفضة، في ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب غموض مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة و إيران.



بعد الارتفاع الحالي فى أسعار النفط العالمية ،زادت مؤشرات تنامي الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية فى البنك المركزي الأوروبي ،وانتعشت احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية هذا العام.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى ( 1.1773$) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1782$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1787$).



•أنهي اليورو تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.15% مقابل الدولار ،في أول خسارة في غضون التسعة أيام الأخيرة ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بعدما سجل في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.1824 دولار.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالعملة الأوروبية الموحدة"اليورو" مرتفعة حتى اللحظة بنسبة 0.5% مقابل العملة الأمريكية"الدولار" على وشك تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.



انزلق الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته في ستة أسابيع في وقت سابق من تعاملات هذا الأسبوع ، حيث دفعت هدنة إسرائيل ولبنان، بالإضافة إلى احتمالات استئناف المحادثات الأمريكية الإيرانية، المستثمرين إلى تصفية مراكزهم في الملاذات الآمنة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى ستة أسابيع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،تنتعش مستويات الدولار مع تجدد شراء العملة كأفضل استثمار بديل ،فى ظل الغموض الحالي الذي يسيطر على محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



على حسب بعض التقارير الإعلامية، خفّض المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون طموحاتهم في التوصل إلى اتفاق سلام شامل، ويسعون الآن إلى مذكرة تفاهم مؤقتة لمنع عودة الصراع، مع بقاء الملف النووي عقبة رئيسية.



وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن جولة محادثات السلام القادمة بين الولايات المتحدة وإيران قد تُعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بمتوسط 0.75% ،لتواصل الصعود للجلسة الثانية على التوالي ،ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى عدة أسابيع ،وفى ظل مخاوف استمرار إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط العملاقة.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة الأوروبية

•مع انتعاش أسعار النفط العالمية ،ارتفع تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى أبريل من 15% إلى 20%.



•ومن أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



•قالت لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي: إن البنك مستعد لرفع أسعار الفائدة حتى لو كان الارتفاع المتوقع في التضخم قصير الأجل.



•أفادت مصادر لوكالة رويترز أن البنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبدأ فى مناقشة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع هذا الشهر.



نظرة فنية

