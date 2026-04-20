الين يتخلى عن ذروة 4 أسابيع بسبب تصاعد التوترات حول مضيق هرمز

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في نحو أسبوع

•الولايات المتحدة تحتجز سفينة شحن إيرانية، وطهران تتوعد بالرد

•إيران ترفض جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في أبريل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.



يأتي هذا وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، واستمرار رفض طهران حتى الآن المشاركة في جولة جديدة من المفاوضات المقرر عقدها في باكستان في وقت لاحق اليوم.



رغم الارتفاع الحالي في أسعار النفط العالمية ،غير أن احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أبريل لا تزال ضعيفة ، خاصة بعد امتناع المحافظ "كازو أويدا" عن التعهد بتطبيع السياسة النقدية في الأجل القريب بسبب تأثير الحرب الإيرانية على التوقعات الاقتصادية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بحوالي 0.4% إلى (159.20¥) ، من سعر إغلاق يوم الجمعة عند (158.59¥)، و سجل أدنى مستوى خلال تعاملات اليوم عند (158.74¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعاً بنسبة 0.35% مقابل الدولار،فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،وسجل أعلى مستوى أربعة أسابيع عند 157.59 ينات ،بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز أمام الملاحة العالمية.



•وحقق الين الياباني الأسبوع الفائت ارتفاع بحوالي 0.45% مقابل الدولار الأمريكي ، فى ثالث مكسب أسبوعي على التوالي ،بفضل هدنة الحرب الإيرانية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.15%،ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى فى نحو أسبوع ،عاكساً استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



يأتي هذا الصعود وسط تجدد عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وضعف فرص التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.



مستجدات الحرب الإيرانية

•أعلنت البحرية الإيرانية عن إعادة إغلاق مضيق هرمز اعتباراً من عصر السبت وحتى رفع الحصار الأمريكي المفروض على السفن الإيرانية.

•قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب":أن البحرية الأمريكية اعترضت سفينة الشحن "توسكا" التي ترفع العلم الإيراني في خليج عُمان.

•اعتبرت طهران الهجوم على السفينة "عملاً من أعمال القرصنة البحرية" وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوعدت بالرد على هذا التصعيد.



•في الوقت الذي تستعد فيه العاصمة الباكستانية إسلام آباد لاستضافة جولة ثانية من مفاوضات السلام في وقت لاحق اليوم، ترفض إيران حتى اللحظة المشاركة في تلك الجولة.

•تضغط العديد من الأطرف الدولية والإقليمية على طهران للمشاركة في مفاوضات السلام قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين غداً الثلاثاء.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط العالمية يوم الاثنين بأكثر من 5% ،ضمن عمليات تعافي قوية من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ،وفى ظل تجدد مخاوف توقف الإمدادات من منطقة الخليج العربي ،خاصة بعد إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات النفط.



مما لا شك فيه أن ارتفاع أسعار النفط العالمية يجدد مخاوف تسارع التضخم، مما قد يدفع البنوك المركزية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في تحول حاد عن توقعات ما قبل الحرب بخفض أو تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة.



الفائدة اليابانية

•امتنع محافظ البنك المركزي، كازو أويدا، عن التعهد برفع سعر الفائدة في أبريل ، نظرًا لتأثير الحرب على التوقعات الاقتصادية.

•تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع أبريل مستقر حاليًا حول 10%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



نظرة فنية

