سعر سهم أمريكان اكسبريس (AXP) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 06-05-2026

ارتفع سعر سهم شركة دولار جنرال DOLLAR GENERAL CORPORATION (DG) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 125.00$، ليستهدف مستوى الدعم 107.25$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط