سعر سهم أمريكان إنترناشيونال (AIG) يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 06-05-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-05-06 12:56PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر سهم أمريكان إنترناشيونال جروب AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC (AIG) الارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المقدم من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق تشبع شرائي، وذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى سعر 77.25$، ليستهدف مستوى المقاومة 81.60$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

