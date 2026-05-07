سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يتعرض للضغط السلبي – توقعات اليوم – 07-05-2026

تقدم سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليهاجم الزوج بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 0.5960، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من قوة وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، وقد جاء ارتفاع السعر الأخير بعدما نجح في التخلص من التشبع الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يعطيه قدرة أكبر على توسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.