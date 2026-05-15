الذهب يفقد أكثر من 2% بسبب مخاوف التضخم الساخن فى الولايات المتحدة

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية على وشك تكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي

•الدولار الأمريكي يقفز لأعلى مستوى في 5 أسابيع مقابل سلة من العملات

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بسبب الضغوط التضخمية

•أسعار المنتجين في اليابان تقفز لأعلى مستوى في ثلاث سنوات

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في يونيو المقبل



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي،مسجلاً أدنى مستوى في أسبوعين ،في طريقه صوب تكبّد أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي ،بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، خاصة مع تنامي التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام، في محاولة لاحتواء الضغوط التضخمية المتصاعدة داخل الولايات المتحدة.



أظهرت بيانات حكومية اليوم في اليابان ،ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في أبريل بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات ،مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط والوقود نتيجة الحرب مع إيران، مما عزز من احتمالية رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن في يونيو المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.15% إلى (158.59¥) الأعلى منذ 30 أبريل الماضي ، من سعر افتتاح اليوم عند ( 158.36¥)، و سجل أدنى مستوى عند (158.26¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار ،في رابع خسارة يومية على التوالي،بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بنسبة 1.25% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ مارس الماضي.



السلطات اليابانية

أكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، عقب لقائها هذا الأسبوع مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أن الطرفين "على توافق تام" بشأن تحركات العملة فى سوق الصرف الأجنبي.



وأعاد الجانب الأمريكي التأكيد على أن التنسيق مستمر وقوي لمواجهة أي "تقلبات مفرطة وغير مرغوبة" في سوق الصرف، مما يعطي اليابان الضوء الأخضر الضمني للتدخل مجدداً.



وكانت كاتاياما قد وجهت تحذيرات صارمة من "التحركات المضاربية والمفرطة" في سوق صرف العملات الأجنبية. وألمحت إلى اتخاذ إجراءات "حاسمة" عبر مطالبة الأسواق بالبقاء في حالة تأهب دائم.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.25%،ليوسع مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي ،مسجلاً أعلى مستوى في خمسة أسابيع ،عاكساً استمرار الصعود الواسع في مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



تلقى الدولار دعماً إضافياً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث راهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام.



أظهرت البيانات الصادرة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، ارتفاع أسعار المستهلكين في أبريل بأعلى وتيرة في ثلاث سنوات، وارتفاع أسعار المنتجين بأعلى وتيرة في أربع سنوات ،مما يظهر تجدد الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ تُسعّر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 45% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر، بعد أن كان الاحتمال يزيد قليلًا عن 16% قبل أسبوع.



أسعار المنتجين في اليابان

أظهرت البيانات الصادرة اليوم في طوكيو،أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 4.9% في أبريل ،مسجلاً أسرع زيادة سنوية منذ مايو 2023 ،متجاوزًا توقعات السوق المتوسطة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.0%، وتسارع بشكل حاد من زيادة بلغت 2.9% في مارس.



وجاءت هذه البيانات بعد دعوة أحد صانعي السياسات في بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة "في أسرع وقت ممكن" بسبب ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مما زاد من ضغوط الأسعار.



وقالت نعومي موغوروما، كبيرة استراتيجيي السندات في شركة ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي للأوراق المالية: كانت بيانات التضخم اليوم أقوى من المتوقع، لذا فقد استوعبت الأسواق إلى حد كبير رفع أسعار الفائدة اليابانية في يونيو.



الفائدة اليابانية

•عقب البيانات أعلاه ،ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع يونيو من 60% إلى 75%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.

•وأظهر ملخص آراء بنك اليابان (BOJ) الصادر هذا الأسبوع، ميلاً واضحاً نحو التشديد النقدي والتحضير لرفع مبكر لأسعار الفائدة، مدفوعاً بمخاطر التضخم المتصاعدة الناتجة عن أزمة الشرق الأوسط والحرب الإيرانية.



نظرة فنية

