أديس السعودية تمدد عقد إحدى منصة خدمات حفر بحرية بقيمة محتملة تصل إلى 832.24 مليون ريال

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة متراجعة عن مستوياتها القياسية التي دعمتها طفرة الذكاء الاصطناعي، مع اشتعال أسعار النفط مما زاد المخاوف العالمية بشأن التضخم.

تحولت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في الولايات المتحدة إلى الانخفاض، إذ أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية — نتيجة صعود أسعار الطاقة والمخاوف من التضخم طويل الأجل — إلى جعل السندات بديلاً جذاباً للأصول عالية المخاطر.

وقال كيني بولكاري، كبير استراتيجيي السوق في شركة سليتستون ويلث في مدينة جوبتر بولاية فلوريدا: "هناك إدراك بأن السوق سبق نفسه كثيراً، ولم يكن يولي اهتماماً كافياً لما تقوله سوق السندات والبيانات الاقتصادية. لقد انشغل بالكامل بتجارة زخم الذكاء الاصطناعي."

كما ارتفعت أسعار النفط بعد تصريحات تصادمية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ما أثار الشكوك حول استمرار الهدنة الهشة بين البلدين، وأضعف الآمال في استئناف حركة الملاحة الطبيعية عبر مضيق هرمز الحيوي.

واختتم لقاء ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بنتائج محدودة، دون تقديم بكين أي مساهمة واضحة لحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال ماثيو كيتور، الشريك الإداري في مجموعة كييتور لإدارة الثروات في لينوكس بولاية ماساتشوستس: "كان من المشجع رؤية البلدين يتواصلان على أعلى مستوى، وغالباً ما تنتج مثل هذه الاجتماعات التزامات واضحة. لكن اجتماع هذا الأسبوع بدا أقرب إلى إعادة ضبط للعلاقات وليس إلى نتائج قابلة للقياس على المدى القصير."

وصل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات — وهو مؤشر لتكلفة الاقتراض العالمية — إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2025، عندما كانت الأسواق تعاني من تداعيات إعلان ترامب حول الرسوم الجمركية المسماة "يوم التحرير".

كما قفزت عوائد السندات عالمياً بسبب تزايد الأدلة على الأضرار الاقتصادية الواسعة الناتجة عن حرب إيران.

نهاية عهد باول

يوافق يوم الجمعة آخر يوم لــ جيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وهو المنصب الذي شغله خلال جائحة كورونا، وفترات التضخم، ودورات رفع وخفض الفائدة.

ويواجه الرئيس القادم كيفن وارش احتمال الحاجة إلى رفع الفائدة إذا أدت حرب إيران المطولة إلى استمرار التضخم.

وقال كيتور: "الضعف في السوق اليوم يعكس القلق من أن بيانات التضخم الأخيرة ليست مؤقتة، ومن الصعب تصور أن الرئيس الجديد سيتبنى موقفاً غير محايد على الأقل حتى نرى تغيراً حقيقياً ومستداماً في البيانات."

ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر إلى نحو 40%، مقارنة بـ 13.6% قبل أسبوع، وفق بيانات مجموعة CME الخاصة بتوقعات الفائدة.

أداء الأسواق

وفق بيانات أولية:

خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) نحو 91.62 نقطة (1.22%) ليغلق عند 7409.62 نقطة.

تراجع مؤشر ناسداك المركب بنحو 412.61 نقطة (1.53%) ليصل إلى 26,226.35 نقطة.

هبط مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 537.35 نقطة (1.06%) ليغلق عند 49,531.70 نقطة.



كما تراجع مؤشر فيلادلفيا للرقائق (Philadelphia Semiconductor Index) بفعل ضغوط على أسهم المستفيدين من طفرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وهبطت أسهم:

إنفيديا

إيه إم دي (AMD)

إنتل

في المقابل، ارتفع سهم مايكروسوفت بعد إعلان صندوق التحوط التابع للملياردير بيل آكمان، شركة بيرشنغ سكوير، عن استثمار جديد في السهم.

وقفز سهم شركة الأجهزة الطبية ديكسكوم (Dexcom) بعد إعلانها تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة وإعادة هيكلة لجنة داخلية بالتعاون مع المستثمر الناشط إليوت لإدارة الاستثمارات.



وتراجع سهم شركة فورد بعد أن تراجع من قفزة بلغت نحو 21% خلال يومين، مدفوعاً بتفاؤل حول توسعها في مجال تخزين الطاقة.