تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 21-05-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتشكل دايفرجنس سلبي على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها، وهو ما أنهى على محاولات السعر التعافي في الفترة السابقة، خاصة وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغط السلبي حول السعر.