تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 29-05-2026

اتسم سعر الفضة (SILVER) بالتذبذب خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، متأثراً بملامسته مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما أجبر السعر على إيقاف مكاسبه القوية التي شهدها في وقت سابق، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في التخلص من هذا الضغط السلبي، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، بعد تكوينها لدايفرجنس سلبي على اثر وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.