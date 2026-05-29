أسعار النفط تتراجع مع ترقب اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لتمديد وقف إطلاق النار

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •أسعار النفط العالمية تنزلق لأدنى مستوى في 5 أسابيع

•ترامب طلب بضعة أيام للتفكير قبل الموافقة على اتفاق السلام

•الأسواق في انتظار المزيد من الأدلة حول مسار الفائدة الأمريكية



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من المستويات الأدنى في شهرين ،مع استمرار عمليات الشراء من مستويات منخفضة ، وبدعم هبوط أسعار النفط وسط التقارب الإيجابي بين الولايات المتحدة وإيران وقرب إتمام اتفاق ينهي الحرب في الشرق الأوسط.



وهبوط أسعار النفط يخفف الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يقلص من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، في انتظار المزيد من البيانات الاقتصادية والتعليقات الفيدرالية.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.8% إلى (4,530.41$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,496.03$) ، وسجلت أدنى مستوي عند ( 4,489.17$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 0.9% ، في أول مكسب في غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى في شهرين عند 4,366.68 دولارًا للأونصة.



•بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة، تحسنت شهية المخاطرة وسط الأنباء عن إحراز المزيد من التقدم في مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.



أسعار النفط العالمية

انخفضت أسعار النفط العالمية يوم الجمعة بحوالي 2.0% ،لتعمق خسائرها لليوم الثالث على التوالي ،مسجلة أدنى مستوى في خمسة أسابيع ،وسط تصاعد آمال إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة وناقلات النفط.



ومما لا شك فيه أن هبوط أسعار النفط يساهم في تهدئة المخاوف المرتبطة بتسارع التضخم، الأمر الذي قد يمنح البنوك المركزية العالمية مساحة أكبر للإبقاء على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير على المدى القريب، مع تنامي التوقعات بخفضها على المدى الأطول.



مستجدات الحرب الإيرانية

•الولايات المتحدة وإيران تتوصلان إلى اتفاق، لكنهما بحاجة إلى موافقة ترامب النهائية.

•يتضمن الاتفاق وقف الحرب لمدة 60 يومًا ورفع القيود المفروضة على الملاحة عبر مضيق هرمز والانخراط في المزيد من المفاوضات النووية.

•الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، طلب بضعة أيام للتفكير في الاتفاق النهائي.



الفائدة الأمريكية

•قال ألبرتو موسالم ،رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس: أن البنك المركزي قد يضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي إذا لم يستأنف التضخم انخفاضه خلال الأشهر الستة المقبلة.

•وقال جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: إن السياسة النقدية للبنك المركزي تسير في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى التوقعات.

•وأضاف ويليامز: أنه يتوقع أن يظل التضخم مرتفعًا على المدى القريب مع انحسار الضغوط لاحقًا هذا العام.

•ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ :تراجع تسعير احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر القادم من 56% إلى 47%.

•وتسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع يونيو مستقر حاليًا عند 99%، وتسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 1%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،انخفضت يوم الخميس بنحو 2.29 طن متري،لينزل الإجمالي إلى 1,032.56 طن متري،والذي يعد أدنى مستوى منذ 15 أكتوبر 2025

نظرة فنية

سعر الذهب في هدنة لالتقاط الأنفاس - توقعات اليوم – 29-05-2026