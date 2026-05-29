تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 29-05-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستقراً دون الدعم 88.00$ ليؤكد بذلك على كسره، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما قد يساعد في تماسك مؤقت للسعر في الفترة القريبة المقبلة.