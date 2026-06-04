تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-06-2026

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليكسر السعر كل الدعوم التي تقابله في إشارة واضحة على قوة وسيطرة البائعين على حركة السعر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر في وقت سابق من تصريف تشبعه البيعي بها، وهو ما ضاعف من الضغط السلبي حوله وأعطاه مساحة أوسع لتعميق تلك الخسائر.