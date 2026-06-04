الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-06-2026

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  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-06-2026 1/2
  • تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-04 11:00AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليكسر السعر كل الدعوم التي تقابله في إشارة واضحة على قوة وسيطرة البائعين على حركة السعر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر في وقت سابق من تصريف تشبعه البيعي بها، وهو ما ضاعف من الضغط السلبي حوله وأعطاه مساحة أوسع لتعميق تلك الخسائر.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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