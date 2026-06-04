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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 04-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-04 11:00AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
واصل سعر البتكوين (BTCUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ليكسر السعر كل الدعوم التي تقابله في إشارة واضحة على قوة وسيطرة البائعين على حركة السعر، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر في وقت سابق من تصريف تشبعه البيعي بها، وهو ما ضاعف من الضغط السلبي حوله وأعطاه مساحة أوسع لتعميق تلك الخسائر.