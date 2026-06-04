تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 04-06-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 4,500$، والذي جاء بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لبدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، كل هذه العوامل هي ما اجبرت السعر على الارتداد انخفاضاً.