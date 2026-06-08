الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 08-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-08 05:10AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر المؤشر بالتحرر من سيطرة الميل الجانبي بتجاوزه مؤخرا للمستوى 99.45 معلنا بذلك استعداده لتفعيل المسار الصاعد لنلاحظ تسجيله لمكاسب ملموسة باندفاعه نحو 100.15.

حاليا وباتحاد تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, كذلك محاولة تشكيل مستوى 99.45 للدعم الرئيسي الأول، نتوقع مواصلة تشكيل السعر لموجات صاعدة ليحاول الوصول من خلالها نحو 100.35 ومن ثم ليهاجم المقاومة الممتدة نحو 100.60.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.85 و 100.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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