سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يتراجع بعد اختباره لخط اتجاه هابط – توقعات اليوم – 12-06-2026

يحافظ سعر البتكوين (BTCUSD) على سلسلة مكاسبه التي شهدها خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بعدما نجح السعر في تخطيه والتخلص من ضغطه السلبي، ليستعد حالياً بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 64,000$.

في المقابل من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، وهو ما قد يحد من فرص تمديد مكاسب السعر في الفترة القريبة المقبلة.