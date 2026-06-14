عمومية الرمز للعقارات السعودية توافق على توزيع 1.75 ريال للسهم عن العام 2025

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الجمعة على ارتفاع، مع استمرار تفاؤل المستثمرين بشأن اتفاق سلام محتمل بين إيران والولايات المتحدة، ومع القفزة الكبيرة لسهم شركة سبيس إكس في أول أيام تداوله، ما جعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ وول ستريت.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 36.30 نقطة أو 0.51% ليغلق عند 7431.83 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب 77.77 نقطة أو 0.30% إلى 25887.43 نقطة، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 353.42 نقطة أو 0.71% إلى 51208.20 نقطة.

اتفاق سلام نهائي

وأشارت الولايات المتحدة وإيران إلى أن اتفاقاً لإنهاء الحرب بينهما بات قريباً، إذ قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن مسودة الاتفاق أصبحت جاهزة وتحظى بقبول من الطرفين. كما كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ منتصف مارس أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران أصبح وشيكاً.

سبيس إكس

وكانت أنظار المستثمرين موجهة أيضاً إلى أسهم شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، والتي بدأت التداول في بورصة ناسداك يوم الجمعة. وارتفعت أسهم الشركة فوق سعر الطرح البالغ 135 دولاراً للسهم، ما رفع قيمتها السوقية إلى أكثر من 2 تريليون دولار.

وتراجعت أسهم شركات الفضاء الأخرى التي كانت قد ارتفعت قبل الطرح، مثل “روكيت لاب” و“إنتويتيف ماشينز” و“بلانيت لابس”.

وقال جايك دولارهايد، الرئيس التنفيذي لشركة لونغبو لإدارة الأصول في تولسا بولاية أوكلاهوما، إن التقدم في محادثات السلام ساهم في دعم معنويات السوق.

وأضاف: “لا يزال هناك أمل في اتفاق سلام. ترامب ألغى الهجمات... وهناك أطراف ثالثة تؤكد أن الاتفاق يحدث”.

وأوضح أن ذلك يضغط على أسعار النفط ويقلل المخاوف بشأن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، والذي سيكون الأول تحت قيادة كيفن وارش.

وسجلت صناديق الأسهم الأمريكية أول خروج صافي للأموال منذ ثلاثة أسابيع، كما أكد مؤشر التكنولوجيا مؤخراً دخوله في مرحلة تصحيح. ويرى محللون أن بعض الضعف في الأسهم الأمريكية وهبوط البيتكوين الأسبوع الماضي قد يعود إلى قيام المستثمرين بتقليص مراكزهم قبل إدراج سبيس إكس.

وأصبحت سبيس إكس الآن من بين أكبر الشركات المدرجة في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية.

وقال مايك ديكسون، رئيس الأبحاث والاستراتيجيات الكمية في “هورايزون إنفستمنتس” في شارلوت بولاية نورث كارولاينا، إنه فوجئ بغياب التقلبات الكبيرة في سهم سبيس إكس حتى الآن رغم الضجة المحيطة بالطرح.

وارتفعت أسهم تسلا، الشركة الأخرى التابعة لإيلون ماسك، والتي تتداول عند تقييم مرتفع مقارنة بأرباحها.

ومن المتوقع أن يتم طرح نحو 3% إلى 4% فقط من أسهم سبيس إكس للتداول، مع تخصيص جزء كبير منها للمستثمرين الأفراد.

كما تُعد الطروحات العامة الأولية لشركتي الذكاء الاصطناعي “أوبن إيه آي” و“أنثروبيك” من أكثر الطروحات المرتقبة خلال العام.

وتضم سبيس إكس أيضاً شركة ستارلينك وشركة xAI، وقد تحدّت بالفعل بعض قواعد وول ستريت التقليدية.

لكن بعض المحللين أعربوا عن قلقهم بشأن أساسيات الشركة، التي سجلت خسائر سنوية تزيد على 4 مليارات دولار.

ومن بين الأسهم المتراجعة خلال اليوم، هبط سهم “أدوبي” بعد رحيل المدير المالي دان دورن.