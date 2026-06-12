الاقتصاد

سعر النحاس يستقر فوق الدعم-توقعات اليوم 12-6-2026

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سعر النحاس يستقر فوق الدعم-توقعات اليوم 12-6-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-06-12 06:00AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اصطدم سعر النحاس مؤخرا بمستوى الدعم الإضافي المستقر عند 6.1000$ ليشكل بدوره لعائق قوي أمام محاولات استئناف الهبوط التصحيحي لنلاحظ تشكيله حاليا لبعض الموجات الإيجابية واستقراره قرب 6.3600$.

 

نتوقع تأثر السعر بسيطرة الميل الجانبي نتيجة لانحصاره المتكرر ما بين الدعم المذكور سابقا بينما يستمر مستوى 66600$ بتشكيله لحاجز قوي حاليا, أما محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد فرص تجديد السعر للمحاولات التصحيحية ليحاول الضغط مجددا على الدعم وإيجاد منفذ لاستئناف الهبوط التصحيحي بتداولات الفترة القريبة والمتوسطة.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 5.1000 $ و 6.4200$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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