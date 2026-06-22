ارتفاع أسعار النحاس مع تقدم محادثات السلام وتراجع مخاوف التضخم

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل سعر البيتكوين دون مستوى 65 ألف دولار بعد أن أدى انتعاش خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى ارتفاع العملة المشفرة لفترة وجيزة فوق 64,500 دولار.

ووفقاً لبيانات السوق من منصة "كوين غيكو"، ارتفعت بيتكوين إلى مستوى مرتفع محلي عند 64,522 دولاراً يوم الأحد قبل أن تتراجع باتجاه 64 ألف دولار، ما ترك العملة منخفضة بنحو 2.4% خلال الأيام السبعة الماضية، وبعيدة عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة قرب 67 ألف دولار.

وتضافرت عدة عوامل للإبقاء على الضغط على بيتكوين، بدءاً من حالة عدم اليقين الجيوسياسية وتراجع الطلب المؤسسي، وصولاً إلى المخاوف المرتبطة بأحد أكبر المشترين من الشركات في السوق.

وعادت التقلبات إلى السوق بعد تفاعل المتداولين مع التطورات في الشرق الأوسط.

وكان التفاؤل بشأن المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا قد دعم الأصول عالية المخاطر في البداية، وساعد على حدوث موجة تغطية للمراكز البيعية دفعت بيتكوين إلى الارتفاع.

لكن المعنويات تغيرت سريعاً بعد تجدد المخاوف بشأن اضطرابات التجارة بالقرب من مضيق هرمز، ما دفع المتداولين إلى جني الأرباح.

ستراتيجي تشتري المزيد

كما تحولت الأنظار إلى الأسهم الممتازة الخاصة بشركة "ستراتيجي" (Strategy) ورمزها STRC.

وأشار محللون في السوق إلى أن تراجع هذا السهم إلى ما دون قيمته الاسمية البالغة 100 دولار قد يشكل عائقاً أمام آلية الشركة لشراء بيتكوين.

وزادت المخاوف بعد تقارير أفادت بأن شركة "ستراتيجي" باعت كمية صغيرة من بيتكوين للمساعدة في تمويل توزيعات الأرباح على الأسهم الممتازة، وهي خطوة اعتبرها بعض المراقبين تراجعاً في ثقة المستثمرين المؤسسيين.

لكن اليوم، قامت شركة ستراتيجي بشراء 520 عملة بيتكوين بقيمة تقارب 35 مليون دولار خلال أحدث فترة إبلاغ مالي، في الوقت الذي رفعت فيه احتياطها المخصص من السيولة بالدولار بمقدار 300 مليون دولار ليصل إلى 1.4 مليار دولار.

ويعكس التحديث، الذي نشرته الشركة عبر قنواتها الرسمية ولوحة بياناتها، نهجاً أكثر حذراً في إدارة خزينة البيتكوين الخاصة بها، مع إعطاء الأولوية للسيولة من أجل دعم الالتزامات المستمرة الناتجة عن إصداراتها من الأسهم الممتازة.

تراجع الطلب المؤسسي يضغط على السوق

ويأتي تحدٍ آخر من الانخفاض الكبير في الطلب من جانب كبار المستثمرين.

وقال المحلل داركفوست المرتبط بمنصة "كريبتو كوانت" إن مؤشر علاوة كوين بيس ظل سلبياً إلى حد كبير طوال عام 2026.

وتقدم بيانات منصة "سوسو فاليو" صورة مشابهة، إذ سجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة والمدرجة في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 4.7 مليار دولار منذ مايو، ما يشير إلى استمرار الحذر بين مستثمري الصناديق المتداولة والمؤسسات.

وأضاف داركفوست أن المستثمرين المؤسسيين عادةً ما يفضلون انتظار تأكيد الاتجاه والأداء بدلاً من محاولة شراء القيعان المحتملة، مشيراً إلى أن ظروف السوق الحالية لم تقدم هذا التأكيد بعد.

تحذيرات من مخاطر الأسواق العالمية

وخارج سوق العملات المشفرة، حذر عدد من المعلقين المعروفين في الأسواق من المخاطر التي تواجه الأسواق المالية التقليدية.

ووصف جيريمي غرانثام، المؤسس المشارك لشركة "جي إم أو"، طفرة الذكاء الاصطناعي الحالية بأنها فقاعة مضاربية، بينما قارن المستثمر مايكل بوري سلوك السوق الحالي بالمراحل النهائية من عصر شركات الإنترنت في أواخر التسعينيات.

وفي الوقت نفسه، حذر الاقتصادي غاري شيلينغ من أن دخول الولايات المتحدة في ركود "شبه حتمي" بحلول نهاية العام، وتوقع احتمال تراجع الأسهم بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

أما المحلل الفني جيسي أولسون فقد قدم سيناريو أكثر تشاؤماً، إذ أشار في رسم بياني نشره يوم الأحد إلى إمكانية هبوط بيتكوين نحو مستوى 23,980 دولاراً إذا تعرضت الأسهم لانهيار يتجاوز 50%.