تحديث توقع سعر الفضة اليوم 12-06-2026

اقترب سعر المؤشر بتداولات يوم أمس من الهدف الإيجابي المتمركز عند 100.35 إلا أن استمرار تعارض المؤشرات الرئيسية دفع به لتشكيل تداولات جانبية جديدة ليستقر من خلالها قرب مستوى 99.85.

نذكر بأن نجاح السعر بالصمود فوق الدعم الاولي المتمركز عند 99.45 يدعم فرص تجديده للمحاولات الصاعدة لنتوقع محاولة اندفاعه قريبا نحو 100.35 ومن ثم لننتظر ملامسته للهدف الرئيسي التالي المستقر عند 100.60, أما تسلل السعر دون 100.45 قد يجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتشكيل بعض الموجات التصحيحية ليستهدف من خلالها لمستوى 99.25 وصولا للدعم الرئيسي المستقر عند 98.85.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 99.50 و 100.35

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع